Realme X2: смартфон с 64-Мп камерой и процессором Snapdragon 730G

Realme X2: смартфон с 64-Мп камерой и процессором Snapdragon 730G

Состоялся официальный анонс производительного смартфона Realme X2, функционирующего под управлением операционной системы ColorOS 6.0 на основе Android 9.0 (Pie).

Аппарат получил экран Full HD+ AMOLED размером 6,4 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2340 ? 1080 точек. Панель занимает 91,9 % площади фронтальной поверхности корпуса. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

В верхней части дисплея есть небольшой вырез: здесь установлена 32-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Непосредственно в область экрана встроен дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Сзади располагается четверная основная камера. Она содержит модуль с 64-мегапиксельным сенсором Samsung GW1 и максимальной диафрагмой f/1,8. Кроме того, в состав камеры входят два 2-мегапиксельных датчика и сенсор на 8 млн пикселей (f/2,25; 119 градусов).

Смартфон несёт на борту процессор Snapdragon 730G, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.

Realme X2: смартфон с 64-Мп камерой и процессором Snapdragon 730G

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, чип NFC. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 158,7 ? 75,2 ? 8,6 мм, вес — 182 грамма.

Смартфон Realme X2 будет доступен в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 64 Гбайт и 128 Гбайт. Цена — 225 и 270 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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