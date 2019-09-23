Смартфон OPPO Reno 2F готовится к запуску в Китае

OPPO 10 октября представит новый флагманский смартфон Reno Ace, характеристики которого стали известны ранее. Теперь же в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появился ещё один аппарат OPPO с кодовым именем PCKM80, характеристики которого позволяют предположить, что перед нами смартфон Reno 2F. Это может означать, что на грядущей презентации помимо Reno Ace производитель представит в стране Reno 2F.

OPPO PCKM80 имеет стеклянную заднюю поверхность, на которой расположены четыре сенсора основной камеры и двойная светодиодная вспышка. Основной 48-мегапиксельный сенсор дополняется датчиками на 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера расположена в специальном выдвижном модуле и построена на основе сенсора на 16 Мп.

Новинка оснащается 6,5-дисплеем, который выполнен по технологии AMOLED и поддерживает разрешение 2340 ? 1080 (Full HD+). Разработчики оснастили аппарат сканером отпечатков пальцев, который был интегрирован в область экрана.

Аппаратной основой смартфона является 8-ядерный чип, работающий на частоте 2,2 ГГц. О каком чипе идёт речь, не сказано, но можно вспомнить, что индийская версия Reno 2F оснащалась однокристальной системой MediaTek Helio P70. Согласно опубликованным данным, аппарат получит 8 Гбайт оперативной памяти, встроенный накопитель на 128 Гбайт и будет иметь слот для карты памяти формата microSD. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 3920 мА·ч.

В качестве программной основы используется мобильная ОС Android Pie. Вероятнее всего, аппарат будет поставляться в нескольких цветовых вариантах. Розничная стоимость новинки пока неизвестна. Не исключено, что точные характеристики аппарата Reno 2F и сроки поступления на рынок будут объявлены на мероприятии OPPO 10 октября.



