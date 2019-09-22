iPhone 11 Pro заряжается в два раза быстрее прошлогодних моделей

iPhone 11 Pro заряжается в два раза быстрее прошлогодних моделей

Последние несколько лет Apple была единственной компанией, которая не включала в комплект поставки своих дорогих флагманских смартфонов быстрые зарядные устройства. Несмотря на то, что ёмкость аккумуляторов iPhone постепенно росла, производитель комплектовал смартфоны 5-ваттной зарядкой, которой требуется около трёх часов, чтобы полностью восполнить энергию смартфона.

В этом году ситуация наконец-то изменилась, и смартфоны серии iPhone 11 Pro получили комплектную быструю зарядку, которая восполняет более 50 % энергии батареи всего за 30 минут. Речь идёт о 18-ваттной проводной зарядке, которая имеет разъём USB Type-C, но для подключения к iPhone используется стандартный Lightning.

В сети Интернет были опубликованы результаты тестирования зарядки нового iPhone 11 Pro. Оказалось, что за 30 минут батарея зарядилась до 55 %, а на полный цикл ушёл 1 час 42 минуты. Как и на многих современных смартфонах, процесс зарядки iPhone 11 Pro в завершающей стадии проходит несколько медленнее, а на загрузку последнего процента требуется около 10 минут. Далее можно увидеть сравнительный график скорости зарядки iPhone 11 Pro, некоторых других устройств Apple и популярных смартфонов на базе Android.

iPhone 11 Pro заряжается в два раза быстрее прошлогодних моделей

Несмотря на то, что iPhone 11 Pro определённо не самый быстро заряжающийся смартфон на рынке, его показатели значительно выросли относительно предшественников. Теперь владельцы iPhone смогут всего за 15–30 минут восстанавливать значительный объём энергии, который позволит устройству функционировать дольше.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентябряФлагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября
На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850
Смартфон Honor Play 3e с 5,71? дисплеем формата HD+ стоит $100Смартфон Honor Play 3e с 5,71? дисплеем формата HD+ стоит $100
Криворожские мошенники украли 0,5 млн грн, подменив SIM-карту. Им грозит до 8 лет
Xiaomi Mi 9 Pro 5G со SD855+ и 12 Гбайт ОЗУ, а также концепт Mi Mix 4 5G представят 24 сентябряXiaomi Mi 9 Pro 5G со SD855+ и 12 Гбайт ОЗУ, а также концепт Mi Mix 4 5G представят 24 сентября
Блок рекламы


Похожие новости
Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфонВскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон
iPhone 11 Pro Max против Samsung Galaxy Note10+: дроп-тестiPhone 11 Pro Max против Samsung Galaxy Note10+: дроп-тест
iPhone 11 не впечатлил Китай. Apple теряет 13 позиций в рейтинге брендовiPhone 11 не впечатлил Китай. Apple теряет 13 позиций в рейтинге брендов
Apple представила новый iPhone и iPad 7-го поколенияApple представила новый iPhone и iPad 7-го поколения
Apple раскритиковала заявление Google об уязвимости iPhoneApple раскритиковала заявление Google об уязвимости iPhone
Google обнаружил, что хакеры годами собирали личные данные пользователей iPhoneGoogle обнаружил, что хакеры годами собирали личные данные пользователей iPhone
Новые iPhone могут получить зарядное устройство с интерфейсом USB Type-CНовые iPhone могут получить зарядное устройство с интерфейсом USB Type-C
Watch Series 5 и iPhone 11: что покажет Apple в сентябреWatch Series 5 и iPhone 11: что покажет Apple в сентябре
Applе заплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей iPhoneApplе заплатит $1 млн за обнаружение уязвимостей iPhone
Asus ZenFone 6 против Apple iPhone XS Max: тест на скоростьAsus ZenFone 6 против Apple iPhone XS Max: тест на скорость
Последние новости
Подгружаем последние новости