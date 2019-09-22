iPhone 11 Pro заряжается в два раза быстрее прошлогодних моделей

Последние несколько лет Apple была единственной компанией, которая не включала в комплект поставки своих дорогих флагманских смартфонов быстрые зарядные устройства. Несмотря на то, что ёмкость аккумуляторов iPhone постепенно росла, производитель комплектовал смартфоны 5-ваттной зарядкой, которой требуется около трёх часов, чтобы полностью восполнить энергию смартфона.

В этом году ситуация наконец-то изменилась, и смартфоны серии iPhone 11 Pro получили комплектную быструю зарядку, которая восполняет более 50 % энергии батареи всего за 30 минут. Речь идёт о 18-ваттной проводной зарядке, которая имеет разъём USB Type-C, но для подключения к iPhone используется стандартный Lightning.

В сети Интернет были опубликованы результаты тестирования зарядки нового iPhone 11 Pro. Оказалось, что за 30 минут батарея зарядилась до 55 %, а на полный цикл ушёл 1 час 42 минуты. Как и на многих современных смартфонах, процесс зарядки iPhone 11 Pro в завершающей стадии проходит несколько медленнее, а на загрузку последнего процента требуется около 10 минут. Далее можно увидеть сравнительный график скорости зарядки iPhone 11 Pro, некоторых других устройств Apple и популярных смартфонов на базе Android.

Несмотря на то, что iPhone 11 Pro определённо не самый быстро заряжающийся смартфон на рынке, его показатели значительно выросли относительно предшественников. Теперь владельцы iPhone смогут всего за 15–30 минут восстанавливать значительный объём энергии, который позволит устройству функционировать дольше.



