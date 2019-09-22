Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

Умельцы iFixit, регулярно публикующие результаты «анатомических» исследований современных гаджетов, разобрали «на винтики» новейший смартфон iPhone 11 Pro Max.

Названный аппарат, напомним, был официально представлен компанией Apple около полутора недель назад. Флагманский смартфон оснащён дисплеем Super Retina XDR OLED размером 6,5 дюйма по диагонали с разрешением 2688 ? 1242 точки. Применён процессор A13 Bionic. Сзади установлена камера с тремя 12-мегапиксельными датчиками. Вместимость флеш-накопителя составляет от 64 Гбайт до 512 Гбайт.

Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

Итак, при вскрытии в составе iPhone 11 Pro Max обнаружились следующие электронные компоненты: аудиокодек Cirrus Logic 338S00509, флеш-память производства Toshiba, комбинированный WiFi/Bluetooth-модуль Apple/USI 339S00648, схема управления питанием STMicrolectronics STB601A0N и пр.

Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

Необходимо особо подчеркнуть, что новый iPhone использует модем Intel — изделие Intel X927YD2Q. Кроме того, присутствует приёмопередатчик Intel 5765 P10 A15 08B13 H1925.

Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

 

Аккумулятор смартфона имеет L-образную форму. Специалисты iFixit говорят, что его демонтаж не сопряжён с какими-либо серьёзными сложностями.

Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

Полностью процесс разборки iPhone 11 Pro Max ещё не завершён, поэтому оценка ремонтопригодности не выставлена. 

Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

 


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентябряФлагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября
На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850
Смартфон Honor Play 3e с 5,71? дисплеем формата HD+ стоит $100Смартфон Honor Play 3e с 5,71? дисплеем формата HD+ стоит $100
Криворожские мошенники украли 0,5 млн грн, подменив SIM-карту. Им грозит до 8 лет
Xiaomi Mi 9 Pro 5G со SD855+ и 12 Гбайт ОЗУ, а также концепт Mi Mix 4 5G представят 24 сентябряXiaomi Mi 9 Pro 5G со SD855+ и 12 Гбайт ОЗУ, а также концепт Mi Mix 4 5G представят 24 сентября
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрыто оснащение смартфона OPPO K5 с поддержкой быстрой подзарядки VOOC 4.0Раскрыто оснащение смартфона OPPO K5 с поддержкой быстрой подзарядки VOOC 4.0
iPhone 11 Pro Max против Samsung Galaxy Note10+: дроп-тестiPhone 11 Pro Max против Samsung Galaxy Note10+: дроп-тест
Глава Xiaomi показал смартфон Mi Mix AlphaГлава Xiaomi показал смартфон Mi Mix Alpha
iPhone 11 не впечатлил Китай. Apple теряет 13 позиций в рейтинге брендовiPhone 11 не впечатлил Китай. Apple теряет 13 позиций в рейтинге брендов
Huawei показал смартфон с 5G, «суперкамерой», но без Google
Lenovo K10 Plus: смартфон с чипом Snapdragon 632, тройной камерой и экраном HD+Lenovo K10 Plus: смартфон с чипом Snapdragon 632, тройной камерой и экраном HD+
Samsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфоновSamsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфонов
Смартфон Realme X2 сможет делать 32-Мп селфи-снимкиСмартфон Realme X2 сможет делать 32-Мп селфи-снимки
Смартфон Honor Play 3e с 5,71? дисплеем формата HD+ стоит $100Смартфон Honor Play 3e с 5,71? дисплеем формата HD+ стоит $100
Samsung Galaxy M10s: недорогой смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-VSamsung Galaxy M10s: недорогой смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-V
Последние новости
Подгружаем последние новости