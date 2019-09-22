Вскрытие iPhone 11 Pro Max: что скрывает флагманский смартфон

Умельцы iFixit, регулярно публикующие результаты «анатомических» исследований современных гаджетов, разобрали «на винтики» новейший смартфон iPhone 11 Pro Max.

Названный аппарат, напомним, был официально представлен компанией Apple около полутора недель назад. Флагманский смартфон оснащён дисплеем Super Retina XDR OLED размером 6,5 дюйма по диагонали с разрешением 2688 ? 1242 точки. Применён процессор A13 Bionic. Сзади установлена камера с тремя 12-мегапиксельными датчиками. Вместимость флеш-накопителя составляет от 64 Гбайт до 512 Гбайт.

Итак, при вскрытии в составе iPhone 11 Pro Max обнаружились следующие электронные компоненты: аудиокодек Cirrus Logic 338S00509, флеш-память производства Toshiba, комбинированный WiFi/Bluetooth-модуль Apple/USI 339S00648, схема управления питанием STMicrolectronics STB601A0N и пр.

Необходимо особо подчеркнуть, что новый iPhone использует модем Intel — изделие Intel X927YD2Q. Кроме того, присутствует приёмопередатчик Intel 5765 P10 A15 08B13 H1925.

Аккумулятор смартфона имеет L-образную форму. Специалисты iFixit говорят, что его демонтаж не сопряжён с какими-либо серьёзными сложностями.

Полностью процесс разборки iPhone 11 Pro Max ещё не завершён, поэтому оценка ремонтопригодности не выставлена.



