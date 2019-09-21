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2019-09-21
iPhone 11 Pro Max против Samsung Galaxy Note10+: дроп-тест
Авторы YouTube-канала PhoneBuff решили сравнить в дроп-тесте (тесте на прочность, в котором смартфоны сбрасывают с определенной высоты) новые флагманы Apple и Samsung — iPhone 11 Pro и Galaxy Note10+.
В первом раунде теста смартфоны сбрасывали задней панелью вниз, во втором — нижним левым углом вниз, а в третьем — фронтальной панелью вниз. В бонусном же раунде устройства скидывали лицевой частью вниз до десяти раз подряд — смотря, сколько падений они смогут выдержать (то есть, несмотря на повреждения, все же еще будут в принципе сохранять функционал).
В недавнем ролике на YouTube-канале PhoneBuff демонстрировался сравнительный дроп-тест Samsung Galaxy Note10+ и прошлогоднего флагмана Apple — iPhone XS Max.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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