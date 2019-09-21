Глава Xiaomi показал смартфон Mi Mix Alpha

Глава компании Xiaomi выложил в интернет первый официальный тизер нового флагманского смартфона Mi Mix Alpha, который придет на смену Mi Mix 3, популярному и стильному слайдеру. На этот раз не будет раздвижных корпусов - мобильник получит новую фишку.

На изображении отлично видно, что экран Xiaomi Mi Mix Alpha сильно заходит на боковую панель, то есть это экран-водопад, как у анонсированного несколько часов назад Huawei Mate 30 Pro или Vivo Nex 3 5G. По факту, это новый тренд, но такое понравится не всем – случайные касания гарантированы 146%.

Экран и, возможно, камера станут главными фишками Xiaomi Mi Mix Alpha, поскольку в плане начинки ничего нового он предложить уже не сможет – процессор будет Qualcomm 855 Plus, разве что Сяоми расщедрится на большой объем памяти и накопителя. Премьера Xiaomi Mi Mix Alpha, который может получить название Mi Mix 4, состоится уже совсем скоро, буквально через четыре дня, и вместе с ним покажут 8К-телевизор Mi TV Pro и оболочку MIUI 11. ТВ, кстати, будет самым дешевым среди всех имеющихся на рынке аналогов.

Максим Мишенев, MobileDevice

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