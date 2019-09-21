iPhone 11 не впечатлил Китай. Apple теряет 13 позиций в рейтинге брендов

iPhone 11 не впечатлил Китай. Apple теряет 13 позиций в рейтинге брендов

Увеличение продаж продукции Apple на китайском рынке можно считать одной из побед нынешнего генерального директора компании Тима Кука (Tim Cook). Однако продолжающаяся американо-китайская торговая война, похоже, негативно влияет на популярность устройств бренда Apple на крупнейшем рынке смартфонов.

Согласно данным исследовательской компании Prophet, Apple опустилась на 24 место в рейтинге «Значимость бренда». Безусловно, Apple является одной из самых дорогих компаний мира, рыночная капитализация которой равна $1 трлн. Однако продолжающееся торговое противостояние США и Китая ухудшает положение Apple на крупнейшем рынке.

Рейтинг брендов, опубликованный Prophet, основывается на данных, полученных в результате опроса потребителей. Участники опроса рассказывают о собственных предпочтениях, а также о том, какие бренды они считают актуальными. Полученные данные обрабатываются, после чего на их основе формируется список из 50 наиболее актуальных брендов для китайских потребителей. По итогам прошлогоднего исследования Apple разместилась на 11 строчке рейтинга, а в этом году опустилась сразу на 13 позиций, заняв 24 место.

Стоит отметить, что в первой десятке рейтинга семь мест занято китайскими брендами. Зарубежными брендами, которые чаще других отмечались китайскими потребителями в ходе опроса, стали Android (3 место), Intel (9 место) и Audi (10 место). Прошлогоднее место Apple заняла компания Shiseido, которая является одним из старейших косметических предприятий в мире.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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