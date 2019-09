Huawei показал смартфон с 5G, «суперкамерой», но без Google

Фирменная оболочка EMUI 10 базируется на Android 10, а магазин приложений AppGallery, ставший для Huawei стандартным, позволяет пользователям гаджета своими силами скачать и установить нужные сервисы Google . Так что совсем бесполезными новые смартфоны из-за санкций не стали.

Оба Huawei получили процессор Huawei Kirin 990 с 5G-модемом и скомпонованные в круглый элемент камеры Leica. Для Mate 30 предусмотрены сверхширокий сенсор на 16 МП, широкий на 40 МП (ISO до 204800), телевик с трёхкратным увеличением и датчик лазерной фокусировки. У Mate 30 Pro фотоарсенал включает в себя сверхширокий сенсор на 40 МП, широкий на 40 МП (ISO до 409600, оптическая стабилизация) а также телефото-линзу с трёхкратным увеличением, датчик 3D-глубины и двойную оптическую и программную стабилизацию.

Новые флагманские смартфоны Huawei

Из других отличий — экраны и аккумуляторы. У Mate 30 плоский 6,62-дюймовый дисплей и батарея на 4200 мА/Ч, а у Mate 30 Pro — аккумулятор на 4500 мА/Ч и 6,53-дюймовый дисплей Horizon Display с закруглениями, что привело к отказу от физических кнопок на боковинах. Софтовой фишкой флагмана Huawei стала функция AI Private View, которая с помощью датчиков в «чёлке» распознаёт глаза и если в экран смотрит кто-то кроме владельца гаджета, то содержимое дисплея скрывается. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку Huawei (проводную на 40 ватт по проводу или беспроводную до 27 ватт).

