Lenovo K10 Plus: смартфон с чипом Snapdragon 632, тройной камерой и экраном HD+

22 сентября дебютирует смартфон Lenovo K10 Plus, оснащённый экраном Full Screen HD+ размером 6,22 дюйма по диагонали и процессором Qualcomm .

Дисплей новинки имеет небольшой каплевидный вырез в верхней части: здесь располагается фронтальная камера на основе 16-мегапиксельного сенсора. Утверждается, что экран занимает 87 % площади лицевой поверхности корпуса.

В тыльной части установлена тройная камера. Она объединяет 13-мегапиксельный основой модуль с максимальной диафрагмой f/2,0 и фазовым автофокусом, а также блоки с 8 млн и 5 млн пикселей. Кроме того, сзади размещён сканер отпечатков пальцев.

Смартфон несёт на борту процессор Snapdragon 632. Чип содержит восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4050 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки.

Информации об ориентировочной цене модели Lenovo K10 Plus на данный момент, к сожалению, нет.



