Смартфон Realme X2 сможет делать 32-Мп селфи-снимки

Компания Realme опубликовала новое тизер-изображение (см. ниже), раскрывающее некоторые подробности о смартфоне среднего уровня X2, официальный анонс которого состоится в ближайшее время.

Известно, что аппарат получит четверную основную камеру. Как можно видеть на тизере, её оптические блоки будут сгруппированы по вертикали в левом верхнем углу корпуса. Основным компонентом станет 64-мегапиксельный сенсор.

Во фронтальной части расположится камера на основе 32-мегапиксельного датчика. Таким образом, пользователи смогут делать качественные селфи-снимки.

На тыльной панели отсутствует дактилоскопический сканер. Это означает, что сенсор отпечатков пальцев может быть интегрирован непосредственно в область дисплея.

Прочие характеристики устройства пока не раскрываются. По слухам же, «сердцем» смартфона послужит процессор Snapdragon 730G, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.

Аппарату также приписывают поддержку быстрой 30-ваттной подзарядки аккумуляторной батареи VOOC Flash Charge.

Официальная презентация Realme X2 состоится на следующей неделе — 24 сентября.



