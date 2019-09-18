Смартфон Honor Play 3e с 5,71? дисплеем формата HD+ стоит $100

Смартфон Honor Play 3e с 5,71″ дисплеем формата HD+ стоит $100

Не так давно дебютировал недорогой смартфон Honor Play 3, оснащённый 6,39-дюймовым дисплеем HD+, тройной камерой и процессором Kirin 710. Теперь у этого аппарата появился ещё более доступный собрат в виде модели Honor Play 3e.

Новинка получила 5,71-дюймовый дисплей HD+ с разрешением 1520 ? 720 точек. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез: здесь установлена 5-мегапиксельная селфи-камера (f/2,2).

Смартфон Honor Play 3e с 5,71″ дисплеем формата HD+ стоит 0

Основой служит процессор MediaTek Helio P22. Он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE.

Смартфон Honor Play 3e с 5,71″ дисплеем формата HD+ стоит 0

Смартфон оборудован одинарной основной камерой с 13-мегапиксельным сенсором (f/1,8). Оснащение включает адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n, приёмник GPS/ГЛОНАСС, 3,5-мм гнездо для наушников, порт Micro-USB.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3020 мА·ч. Допускается установка двух SIM-карт и дополнительной карты microSD. Операционная система — Android 9.0 Pie с надстройкой EMUI 9.1.

Смартфон Honor Play 3e с 5,71″ дисплеем формата HD+ стоит 0

Смартфон Honor Play 3e уже доступен для заказа в версиях с 2 Гбайт и 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 32 Гбайт и 64 Гбайт. Цена — 100 и 130 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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