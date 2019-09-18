Samsung Galaxy M10s: недорогой смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-V

Samsung Galaxy M10s: недорогой смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-V

В семействе смартфонов Samsung появилась недорогая модель Galaxy M10s, слухи о подготовке которой на протяжении последнего времени ходили по Всемирной сети.

Аппарат относится к начальному уровню. Он оборудован экраном Super AMOLED Infinity-V размером 6,4 дюйма по диагонали: применена панель формата HD+ с разрешением 1560 ? 720 точек.

Основой служит фирменный восьмиядерный процессор Exynos 7884B с тактовой частотой 1,6 ГГц. Он функционирует в тандеме с 3 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт можно дополнить картой microSD.

В небольшом экранном вырезе установлена 8-мегапиксельная камера. Сзади располагаются двойная камера в конфигурации 13 млн + 5 млн пикселей и сканер отпечатков пальцев.

Прочее оснащение смартфона таково: адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников.

Samsung Galaxy M10s: недорогой смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-V

Используется операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой Samsung One UI. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч поддерживает быструю 15-ваттную подзарядку.

Приобрести смартфон Galaxy M10s можно будет по ориентировочной цене 125 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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