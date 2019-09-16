На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850

На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850

Первый смартфон Samsung с гибким дисплеем Galaxy Fold в настоящее время доступен только в Южной Корее. По сообщениям сетевых источников, партия «серых» Galaxy Fold достигла Гонконга. Смартфон был замечен в двух магазинах, где его стоимость равна 38 000 гонконгским долларам, что в пересчёте на американскую валюту приблизительно равно $4850.

Цена устройства до официального запуска в стране впечатляет, поскольку в Южной Корее цена Galaxy Fold находится в районе $2000. Главная причина столь высокой стоимости Galaxy Fold заключается в том, что первая партия смартфонов с гибким дисплеем очень мала. Согласно имеющимся данным, на территории Южной Кореи было выпущено всего 1000 экземпляров устройства, тогда как в других странах его запуск только ожидается.

Глобальное начало продаж Galaxy Fold будет осуществляться в несколько этапов. Первые партии устройств в Сингапуре, Франции, Германии и некоторых других странах европейского региона поступят в продажу 18 сентября. Через несколько дней после этого смартфон появится на территории США. Дата запуска Galaxy Fold в Гонконге ещё не была объявлена, поэтому некоторое время цена смартфона на этом рынке будет существенно выше официальной.

Напомним, Samsung намеревалась начать продажи Galaxy Fold в апреле, но из-за возникших проблем технического характера дата старта продаж несколько раз переносилась. Согласно официальным данным, в настоящее время разработчики устранили все проблемы, и устройство полностью готово к появлению на рынках разных стран мира.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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