Смартфон Huawei NLE-AL00 с чипом Kirin 990 и 8 Гбайт ОЗУ замечен в базе Geekbench

Китайская компания Huawei должна представить новые флагманские смартфоны серии Mate 19 сентября. В преддверии этого события в бенчмарке Geekbench был протестирован аппарат с кодовым именем NLE-AL00. На данный момент неизвестно, под каким названием это устройство выйдет на рынок, но оно вполне может являться одним из новых смартфонов серии Mate.

В процессе тестирования использовалась версия аппарата NLE-AL00 с флагманским чипом Kirin 990 и 8 Гбайт оперативной памяти. В одноядерном режиме устройство набрало 3842 балла, а при тестировании в многоядерном режиме этот показатель вырос до отметки в 11 644 балла. В качестве программной платформы была задействована мобильная ОС Android 10.

Что касается чипа Kirin 990, то эта однокристальная система производится в соответствии с улучшенным 7-нанометровым техпроцессом с применением EUV-литографии. В наличии восемь процессорных ядер: 4 ядра Cortex-A76 и 4 ядра Cortex-A55. Конфигурация дополняется графическим процессором Mali-G76. По сравнению с чипом Snapdragon 855 однокристальная система Huawei имеет на 6 % большую графическую производительность, но при этом потребляет на 20 % меньше энергии. Стоит отметить, что Kirin 990 является первым в мире процессором для смартфонов со встроенным 5G-модемом, который обеспечивает скорость при загрузке до 2,3 Гбит/с, а при отдаче данных – 1,25 Гбит/с. Первые смартфоны Huawei , аппаратной основой для которых станет Kirin 990, будут представлены уже через несколько дней.



