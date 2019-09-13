LG проектирует смартфон с огромным гибким экраном

LG проектирует смартфон с огромным гибким экраном

Компания LG размышляет над новым смартфоном, оснащённым гибким дисплеем. Рендеры необычного сотового аппарата представил ресурс LetsGoDigital.

Отмечается, что информация об устройстве обнародована на сайте Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPRIS). Компания LG подала патентную заявку на дизайн смартфона в октябре прошлого года.

LG проектирует смартфон с огромным гибким экраном

Как можно видеть на иллюстрациях, LG проектирует аппарат с огромным гибким дисплеем. Эта панель сможет дважды оборачивать основную часть корпуса с электронными компонентами.

LG проектирует смартфон с огромным гибким экраном

Таким образом, речь, по сути, идёт о гибриде смартфона и планшетного компьютера. Развернув экран, пользователи получат в своё распоряжение большую сенсорную панель.

LG проектирует смартфон с огромным гибким экраном

Необычный аппарат будет функционировать под управлением операционной системы Android. Пока не совсем ясно, как планируется реализовать систему камер.

LG проектирует смартфон с огромным гибким экраном

Впрочем, на текущий момент описанный гаджет существует только на бумаге. О планах по выпуску коммерческой версии такого смартфона ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Apple представила новый iPhone и iPad 7-го поколенияApple представила новый iPhone и iPad 7-го поколения
Apple раскритиковала заявление Google об уязвимости iPhoneApple раскритиковала заявление Google об уязвимости iPhone
Samsung выпустила блокчейн-версию Galaxy Note 10 эксклюзивно для Южной КореиSamsung выпустила блокчейн-версию Galaxy Note 10 эксклюзивно для Южной Кореи
Apple уличили в продвижении собственных сервисов в поисковой выдаче App StoreApple уличили в продвижении собственных сервисов в поисковой выдаче App Store
IFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе AndroidIFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе Android
Блок рекламы


Похожие новости
Ключевые характеристики смартфона Xiaomi Mi 9 Lite «утекли» в СетьКлючевые характеристики смартфона Xiaomi Mi 9 Lite «утекли» в Сеть
Смартфон Huawei NLE-AL00 с чипом Kirin 990 и 8 Гбайт ОЗУ замечен в базе GeekbenchСмартфон Huawei NLE-AL00 с чипом Kirin 990 и 8 Гбайт ОЗУ замечен в базе Geekbench
IFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе AndroidIFA 2019: недорогие смартфоны и планшет Alcatel на базе Android
Рассекречен смартфон ZTE A7010 с тройной камерой и экраном HD+Рассекречен смартфон ZTE A7010 с тройной камерой и экраном HD+
Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяцеHuawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце
Смартфон Meizu с тройной камерой и мощной батареей показался на сайте регулятораСмартфон Meizu с тройной камерой и мощной батареей показался на сайте регулятора
В коде Android 10 нашли подтверждение 90-Гц дисплея у следующего смартфона PixelВ коде Android 10 нашли подтверждение 90-Гц дисплея у следующего смартфона Pixel
Смартфон Xiaomi Mi 9 5G появился в базе TENAA с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУСмартфон Xiaomi Mi 9 5G появился в базе TENAA с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ
IFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранамиIFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранами
TCL Plex: ещё один смартфон на базе Snapdragon 675 представлен на IFA 2019TCL Plex: ещё один смартфон на базе Snapdragon 675 представлен на IFA 2019
Последние новости
Подгружаем последние новости