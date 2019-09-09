Apple раскритиковала заявление Google об уязвимости iPhone

Apple прокомментировала в своем блоге заявление исследователей безопасности Google о беспрецедентной массовой атаке хакеров на iPhone, обвинив поисковую компанию в преувеличении угрозы.

«Отчет Google, опубликованный спустя полгода после выхода патчей для iOS, создает ложное впечатление о массовости эксплойтов для постоянной слежки за личной жизнью целых групп населения. Он вселяет страх во владельцев iPhone, что их устройства были скомпрометированы, но такого никогда не было», — говорится в официальном сообщении Apple.

По словам представителей Apple , атака, о которой говорили в Google , на самом деле затронула меньше десяти сайтов, связанных с уйгурами — этническим меньшинством мусульман, живущих в Китае. Сами сайты работали два месяца, а не «два года», как сообщала Google . При этом разработчики Apple решили проблему еще в феврале 2019 года, исправив ее в течение 10 дней после обнаружения.

Напомним, в начале сентября эксперты по безопасности Google заявили, что пользователи iPhone подвергались угрозе на протяжении 2,5 лет, пока хакерская атака не была обнаружена экспертами Google в январе 2019 года.