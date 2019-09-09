Рассекречен смартфон ZTE A7010 с тройной камерой и экраном HD+

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародована подробная информация о характеристиках недорогого смартфона ZTE с обозначением A7010.

Аппарат оснащен экраном HD+ размером 6,1 дюйма по диагонали. В верхней части этой панели, обладающей разрешением 1560 ? 720 точек, есть небольшой вырез — в нём установлена фронтальная 5-мегапиксельная камера.

В левом верхнем углу тыльной панели располагается тройная основная камера с вертикальной ориентацией оптических элементов. Применены сенсоры с 16 млн, 8 млн и 2 млн пикселей.

Вычислительная нагрузка возложена на восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Чип функционирует в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. За хранение данных отвечает флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт.

Смартфон имеет размеры 155 ? 72,7 ? 8,95 мм и весит 194 г. Электронные компоненты получают питание от аккумулятора ёмкостью 3900 мА·ч.

Нужно отметить, что у аппарата нет дактилоскопического сканера. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 9 Pie.



