Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце

Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце

Изгибаемый телефон Huawei может поступить в продажу уже в следующем месяце — об этом заявил глава потребительского бизнеса китайской технологической компании Ричард Ю (Richard Yu). На брифинге с журналистами во время выставки потребительской электроники IFA в Берлине он сказал, что Mate X скоро появится на рынке — возможно, в следующем месяце. Обновлённый аппарат среди прочего должен получить новейший чип Kirin 990.

Huawei впервые представила свой складной смартфон Mate X в феврале, а начало продаж было запланировано на середину 2019 года. Цена устройства с поддержкой 5G и изгибаемым наружу большим экраном начинается с €2299 или примерно $2600. В июне стало известно, что Huawei откладывает запуск своего складного телефона для проведения дополнительных тестов после того, как в конкурирующем складном аппарате Samsung, Galaxy Fold, рецензенты обнаружили конструктивные проблемы.

Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце

Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце

Samsung отложила запуск своего изгибаемого телефона стоимостью $2000 после того, как сломались некоторые из разосланных журналистам экземпляров. В четверг корейская компания объявила, что проблема устранена, и в этом месяце она начнёт продавать доработанный Galaxy Fold в Южной Корее, а также в Великобритании, Германии, Франции и Сингапуре. Дата запуска в США пока не называется.

Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце

Samsung и Huawei — два крупнейших поставщика смартфонов в мире. Компании стремятся выпускать новаторские устройства вроде аппаратов с изгибаемыми дисплеями, чтобы простимулировать продажи. Но высокие цены и сомнительные плюсы такой электроники могут привести к обратному эффекту.

Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце

Между тем, 19 сентября на мероприятии в Мюнхене должен быть представлен следующий флагман китайского производителя — Huawei Mate 30. Это происходит на фоне политического давления со стороны США: ранее в этом году Huawei была включена в список организаций, с которыми американские компании не должны взаимодействовать.

Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерахФлагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах
Официальный анонс Honor 20S: процессор Kirin 810, четыре камеры и «дырявый» экранОфициальный анонс Honor 20S: процессор Kirin 810, четыре камеры и «дырявый» экран
IFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранамиIFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранами
Samsung выпустила блокчейн-версию Galaxy Note 10 эксклюзивно для Южной КореиSamsung выпустила блокчейн-версию Galaxy Note 10 эксклюзивно для Южной Кореи
Nokia стали лидером по поддержке AndroidNokia стали лидером по поддержке Android
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Meizu с тройной камерой и мощной батареей показался на сайте регулятораСмартфон Meizu с тройной камерой и мощной батареей показался на сайте регулятора
В коде Android 10 нашли подтверждение 90-Гц дисплея у следующего смартфона PixelВ коде Android 10 нашли подтверждение 90-Гц дисплея у следующего смартфона Pixel
Смартфон Xiaomi Mi 9 5G появился в базе TENAA с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУСмартфон Xiaomi Mi 9 5G появился в базе TENAA с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ
IFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранамиIFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранами
TCL Plex: ещё один смартфон на базе Snapdragon 675 представлен на IFA 2019TCL Plex: ещё один смартфон на базе Snapdragon 675 представлен на IFA 2019
Представлен смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate Edition: чип Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУПредставлен смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate Edition: чип Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ
Дебют Samsung Galaxy A90 5G: смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-U за $750Дебют Samsung Galaxy A90 5G: смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-U за $750
Xiaomi проектирует четыре смартфона со 108-мегапиксельной камеройXiaomi проектирует четыре смартфона со 108-мегапиксельной камерой
Характеристики смартфона Galaxy M30s с 48-Мп камерой появились на сайте Android EnterpriseХарактеристики смартфона Galaxy M30s с 48-Мп камерой появились на сайте Android Enterprise
Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерахФлагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах
Последние новости
Подгружаем последние новости