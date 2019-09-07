Huawei обещает выпустить изгибаемый смартфон Mate X в продажу в следующем месяце

Изгибаемый телефон Huawei может поступить в продажу уже в следующем месяце — об этом заявил глава потребительского бизнеса китайской технологической компании Ричард Ю (Richard Yu). На брифинге с журналистами во время выставки потребительской электроники IFA в Берлине он сказал, что Mate X скоро появится на рынке — возможно, в следующем месяце. Обновлённый аппарат среди прочего должен получить новейший чип Kirin 990.

Huawei впервые представила свой складной смартфон Mate X в феврале, а начало продаж было запланировано на середину 2019 года. Цена устройства с поддержкой 5G и изгибаемым наружу большим экраном начинается с €2299 или примерно $2600. В июне стало известно, что Huawei откладывает запуск своего складного телефона для проведения дополнительных тестов после того, как в конкурирующем складном аппарате Samsung, Galaxy Fold, рецензенты обнаружили конструктивные проблемы.

Samsung отложила запуск своего изгибаемого телефона стоимостью $2000 после того, как сломались некоторые из разосланных журналистам экземпляров. В четверг корейская компания объявила, что проблема устранена, и в этом месяце она начнёт продавать доработанный Galaxy Fold в Южной Корее, а также в Великобритании, Германии, Франции и Сингапуре. Дата запуска в США пока не называется.

Samsung и Huawei — два крупнейших поставщика смартфонов в мире. Компании стремятся выпускать новаторские устройства вроде аппаратов с изгибаемыми дисплеями, чтобы простимулировать продажи. Но высокие цены и сомнительные плюсы такой электроники могут привести к обратному эффекту.

Между тем, 19 сентября на мероприятии в Мюнхене должен быть представлен следующий флагман китайского производителя — Huawei Mate 30. Это происходит на фоне политического давления со стороны США : ранее в этом году Huawei была включена в список организаций, с которыми американские компании не должны взаимодействовать.



