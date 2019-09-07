Смартфон Meizu с тройной камерой и мощной батареей показался на сайте регулятора

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) часто становится источником информации о готовящихся к выпуску смартфонах. На этот раз обнародованы технические характеристики аппарата Meizu с кодовым обозначением M928Q.

Новинка наделена OLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2232 ? 1080 точек. Во фронтальной части установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Основная камера имеет трёхмодульную конфигурацию с вертикальным расположением оптических элементов. Применены датчики с 12 млн, 8 млн и 5 млн пикселей. Само собой, есть вспышка.

Смартфон несёт на борту восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,84 ГГц. Чип функционирует в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

За питание отвечает довольно мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 4400 мА·ч. Аппарат весит 183 г, имея размеры 159,63 ? 78,2 ? 8,3 мм.

Пока не ясно, под каким названием новинка поступит на рынок. Но отмечается, что смартфон будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie.



