IFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранами

Компания LG Electronics (LG) представила на выставке IFA 2019, которая проходит в Берлине (Германия), мощный смартфон G8X ThinQ и любопытный аксессуар под названием Dual Screen.

Аппарат G8X ThinQ получил 6,4-дюймовый дисплей FHD+ OLED FullVision с разрешением 2340 ? 1080 точек. В верхней части этой панели есть небольшой вырез — в нём установлена фронтальная 32-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9. Кроме того, в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

В тыльной части размещена двойная камера. Она содержит модуль с 12-мегапиксельной матрицей и максимальной диафрагмой f/1,8, а также блок с 13-мегапиксельной матрицей и сверхширокоугольной оптикой (136 градусов).

«Сердце» смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 855. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE .

В арсенале новинки — 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS , модуль NFC , порт USB Type-C 2.0.

Аппарат имеет размеры 159,3 ? 75,8 ? 8,4 мм и весит 192 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Операционная система — Android 9.0 Pie.

Новинка может похвастаться качественной аудиосистемой DTS:X 3D с двумя динамиками мощностью 1,2 Вт. Говорится о защите от влаги и пыли по стандарту IP68.

Смартфон может работать в паре с чехлом Dual Screen, который содержит два дополнительных дисплея. Внутренний экран по характеристикам аналогичен дисплею смартфона G8X ThinQ: 6,4 дюйма, 2340 ? 1080 точек и небольшой вырез. На внешней стороне чехла расположен 2,1-дюймовый монохромный дисплей для отображения уведомлений.

Аксессуар Dual Screen позволяет реализовывать различные режимы работы. К примеру, один из 6,4-дюймовых экранов может использоваться для отображения клавиатуры или игровых органов управления. Чехол не имеет собственной батареи и полагается в работе на аккумулятор смартфона. Габариты аксессуара — 165,96 ? 84,63 ? 14,99 мм, вес — 134 г.



