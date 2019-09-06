TCL Plex: ещё один смартфон на базе Snapdragon 675 представлен на IFA 2019

Прошло всего несколько часов с момента начала IFA 2019 в Берлине, и компания TCL анонсировала свой новый смартфон — TCL Plex. Он рекламируется как первый смартфон китайской компании для зарубежного рынка. Смартфон оснащается с 6,53-дюймовым экраном с изолированным вырезом под камеру и разрешением Full HD+, а технология TCL NxtVision обеспечивает чёткость, насыщенность цвета и контрастность экрана.

Компания также сообщила, что все её будущие смартфоны семейства TCL Plex будут оснащаться эксклюзивной технологией TCL NxtVision для лучшего отображения экрана и производительности при съёмке, а линейка будет сосредоточена на качественных дисплеях как концепции марки. В основе аппарата лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675, но детали конфигурации памяти пока не разглашаются.

Смартфон оснащается тройной тыльной камерой: 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586 на основной камере; 16-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и третий вспомогательный сенорс. Подробности о фронтальной камере ещё не раскрыты компанией. Аппарат работает от аккумулятора на 3820 мА·ч, который оснащён технологией скоростной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Хотя производитель не сообщил, смартфон наверняка будет работать под управлением операционной системой Android 9 Pie. Одно можно сказать: он получит особую оболочку TCL, которая позволяет пользователям дополнительно персонализировать свой смартфон с помощью функции Smart Panel. Также TCL Plex может взаимодействовать с Smart TV и другими устройствами умного дома.

TCL Plex выпускается только в одном цветовом исполнении — чёрном, стоит €329, что примерно равно $363 и выйдет на европейский рынок с четвёртого квартала этого года.



