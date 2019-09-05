Представлен смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate Edition: чип Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ

Представлен смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate Edition: чип Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ

В настоящее время одним из самых производительных смартфонов является ASUS ROG Phone II. Однако сегодня была представлена обновлённая версия этого устройства под названием ROG Phone II Ultimate Edition, получившая накопитель ёмкостью 1 Тбайт и корпус с эксклюзивной матовой отделкой в тёмных тонах.

Новинка имеет 6,59-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED и поддерживающий разрешение 2340 ? 1080 пикселей (соответствует формату Full HD+). Частота обновления кадров равна 120 Гц, за счёт чего достигается плавное отображение картинки даже в высокопроизводительных играх. Дисплей охватывает цветовое пространство DCi-P3 на уровне 108 %. Кроме того, использована сенсорная панель с частотой 240 Гц, обеспечивающая максимально быстрый отклик на прикосновения. От механических повреждений дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Представлен смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate Edition: чип Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ

Аппаратной основой смартфона является производительный чип Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который имеет 8 ядер Kryo 485, работающих на частоте 2,96 ГГц, а также ускоритель графики Adreno 640. Конфигурация дополняется 12 Гбайт оперативной памяти. В наличии накопитель формата UFS 3.0 ёмкостью 1 Тбайт, что в два раза больше, чем у стандартной версии смартфона. Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея на 6000 мА·ч, которая позволит длительное время играть в игры с частотой обновления кадров 60 Гц. От перегрева смартфон защищает система охлаждения с испарительной камерой.

Представлен смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate Edition: чип Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ

Ещё одно изменение по сравнению с оригинальным устройством коснулось сотовой связи. Устройство поддерживает стандарт Cat20 4G/LTE, за счёт чего обеспечивается скорость скачивания данных до 2 Гбит/с. На тыльной стороне корпуса расположена основная камера, выполненная на основе сенсоров на 48 и 13 Мп, а фронтальная камера полагается на работу 24-мегапиксельного датчика.

Чтобы стать обладателем смартфона ROG Phone II Ultimate Edition придётся потратить €1199, тогда как стандартная версия аппарат стоит €899. Базовая версия поступит в продажу уже в этом месяце, а ROG Phone II Ultimate Edition появится на прилавках магазинов в октябре.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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