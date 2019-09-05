Представлен смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate Edition: чип Snapdragon 855 Plus, 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ

В настоящее время одним из самых производительных смартфонов является ASUS ROG Phone II. Однако сегодня была представлена обновлённая версия этого устройства под названием ROG Phone II Ultimate Edition, получившая накопитель ёмкостью 1 Тбайт и корпус с эксклюзивной матовой отделкой в тёмных тонах.

Новинка имеет 6,59-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED и поддерживающий разрешение 2340 ? 1080 пикселей (соответствует формату Full HD+). Частота обновления кадров равна 120 Гц, за счёт чего достигается плавное отображение картинки даже в высокопроизводительных играх. Дисплей охватывает цветовое пространство DCi-P3 на уровне 108 %. Кроме того, использована сенсорная панель с частотой 240 Гц, обеспечивающая максимально быстрый отклик на прикосновения. От механических повреждений дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Аппаратной основой смартфона является производительный чип Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который имеет 8 ядер Kryo 485, работающих на частоте 2,96 ГГц, а также ускоритель графики Adreno 640. Конфигурация дополняется 12 Гбайт оперативной памяти. В наличии накопитель формата UFS 3.0 ёмкостью 1 Тбайт, что в два раза больше, чем у стандартной версии смартфона. Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея на 6000 мА·ч, которая позволит длительное время играть в игры с частотой обновления кадров 60 Гц. От перегрева смартфон защищает система охлаждения с испарительной камерой.

Ещё одно изменение по сравнению с оригинальным устройством коснулось сотовой связи. Устройство поддерживает стандарт Cat20 4G/LTE, за счёт чего обеспечивается скорость скачивания данных до 2 Гбит/с. На тыльной стороне корпуса расположена основная камера, выполненная на основе сенсоров на 48 и 13 Мп, а фронтальная камера полагается на работу 24-мегапиксельного датчика.

Чтобы стать обладателем смартфона ROG Phone II Ultimate Edition придётся потратить €1199, тогда как стандартная версия аппарат стоит €899. Базовая версия поступит в продажу уже в этом месяце, а ROG Phone II Ultimate Edition появится на прилавках магазинов в октябре.



