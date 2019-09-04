Дебют Samsung Galaxy A90 5G: смартфон с экраном Super AMOLED Infinity-U за $750

Компания Samsung сегодня, 3 сентября, официально представила производительный смартфон Galaxy A90 5G, который уже успел обрасти многочисленными слухами.

В новинке использован мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 (до 2,84 ГГц) с графическим ускорителем Adreno 640. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Аппарат, как отражено в названии, поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения (5G): эту функциональность обеспечивает модем Snapdragon X50 5G. Используется архитектура 5G Non Standalone (NSA).

Смартфон оборудован 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U формата Full HD+ (2400 ? 1080 точек). В небольшом экранном вырезе располагается 32-мегапиксельная фронтальная камера. В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Основная камера выполнена в виде тройного блока: её конфигурация включает модули с 48 млн (f/2,0), 5 млн (f/2,2) и 8 млн (f/2,2, 123 градуса) пикселей.

Аппарат выполнен в корпусе с уникальным геометрическим узором. Предусмотрены два цветовых варианта — чёрный и белый. Габариты составляют 164,8 ? 76,4 ? 8,4 мм, вес — 206 г.

Упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, а также порт USB Type-C. Питание смартфон получает от аккумулятора ёмкостью 4500 мА·ч.

На новинке использована операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой Samsung One UI. Модель Galaxy A90 5G стала первым аппаратом Galaxy A Series, получившим поддержку Samsung DeX. Цена — около 750 долларов США .



