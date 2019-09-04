Google обнаружил, что хакеры годами собирали личные данные пользователей iPhone

Специалисты по безопасности Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone. В компании заявили, что данная операция продолжалась на протяжении 2,5 лет, пока ее не обнаружили эксперты Google в январе 2019 года.

Для атаки злоумышленники использовали несколько зараженных сайтов, которые распространяли вредоносное ПО на iPhone посещавших их интернет-пользователей. Никаких особенных действий со стороны владельцев iPhone не требовалось, только зайти на инфицированный сайт. По данным Google , эти сайты заражали несколько тысяч смартфонов в неделю.

После заражения iPhone вирусом, хакеры получали свободный доступ ко всей конфиденциальной информации, хранящейся на устройстве: паролям к различным сервисам, истории переписки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, данным из адресной книги, электронной почты и проч.

При этом при перезагрузке устройства вредоносное ПО действовать переставало. Однако, по словам специалиста Google Яна Бира (Ian Beer), у злоумышленников все равно оставался доступ к различным аккаунтам и сервисам пользователя, благодаря ранее похищенным логинам и паролям.

Как заявили в Google , 1 февраля 2019 года компания уведомила Apple о выявленных проблемах с безопасностью в iPhone. Спустя несколько дней после этого корпорация обновила операционную систему iOS и исправила данную уязвимость.