Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах

Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры флагманского смартфона OnePlus 7T Pro, официальная презентация которого состоится в ближайшее время.

На изображениях показаны аппараты OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Видно, что они наделены безрамочным экраном, размер которого, предположительно, составляет 6,67 дюйма по диагонали.

Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах

Новинка будет снабжена выдвижной фронтальной камерой и дактилоскопическим сканером, интегрированным в область дисплея. В тыльной части расположится тройная основная камера с вертикальной ориентацией оптических блоков.

Модели OnePlus 7T Pro приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который объединяет восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц.

Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах

Кроме того, упомянуты симметричный порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 4080 мА·ч. Смартфон будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения, в частности, в чёрном и синем (Haze Blue).

Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах

Анонс OnePlus 7T Pro ожидается 26 сентября. Вместе с этим аппаратом дебютирует версия OnePlus 7T, информация о характеристиках которой ранее оказалась в распоряжении интернет-ресурсов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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