Флагманский смартфон OnePlus 7T Pro красуется на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры флагманского смартфона OnePlus 7T Pro, официальная презентация которого состоится в ближайшее время.

На изображениях показаны аппараты OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Видно, что они наделены безрамочным экраном, размер которого, предположительно, составляет 6,67 дюйма по диагонали.

Новинка будет снабжена выдвижной фронтальной камерой и дактилоскопическим сканером, интегрированным в область дисплея. В тыльной части расположится тройная основная камера с вертикальной ориентацией оптических блоков.

Модели OnePlus 7T Pro приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который объединяет восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц.

Кроме того, упомянуты симметричный порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 4080 мА·ч. Смартфон будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения, в частности, в чёрном и синем (Haze Blue).

Анонс OnePlus 7T Pro ожидается 26 сентября. Вместе с этим аппаратом дебютирует версия OnePlus 7T, информация о характеристиках которой ранее оказалась в распоряжении интернет-ресурсов.



