Смартфон Samsung Galaxy A71 на базе Android 10 показался в бенчмарке

Смартфон Samsung Galaxy A71 на базе Android 10 показался в бенчмарке

В базе популярного бенчмарка Geekbench появилась информация о пока не представленном смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-A715F.

Как сообщают сетевые источники, на коммерческом рынке новинка дебютирует под именем Galaxy A71. Она пополнит ассортимент производительных устройств южнокорейского гиганта.

Geekbench говорит о том, что новый смартфон построен с применением системной платы sm6150. Иными словами, протестированный аппарат оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 675, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 612.

Смартфон несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы указана операционная система Android 10.

Смартфон Samsung Galaxy A71 на базе Android 10 показался в бенчмарке

Ожидается, что официальная презентация Galaxy A71 состоится не ранее начала следующего года. Без сомнения, устройство будет наделено многомодульной основной камерой.

По оценкам Gartner, во втором квартале текущего года в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Samsung возглавляет рейтинг ведущих поставщиков с долей около 20,4 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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