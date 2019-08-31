Смартфон Samsung Galaxy A71 на базе Android 10 показался в бенчмарке

В базе популярного бенчмарка Geekbench появилась информация о пока не представленном смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-A715F.

Как сообщают сетевые источники, на коммерческом рынке новинка дебютирует под именем Galaxy A71. Она пополнит ассортимент производительных устройств южнокорейского гиганта.

Geekbench говорит о том, что новый смартфон построен с применением системной платы sm6150. Иными словами, протестированный аппарат оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 675, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 612.

Смартфон несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы указана операционная система Android 10.

Ожидается, что официальная презентация Galaxy A71 состоится не ранее начала следующего года. Без сомнения, устройство будет наделено многомодульной основной камерой.

По оценкам Gartner, во втором квартале текущего года в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Samsung возглавляет рейтинг ведущих поставщиков с долей около 20,4 %.



