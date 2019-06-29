Samsung может выпустить смартфон в стиле Mate X быстрее Huawei

Samsung может выпустить смартфон в стиле Mate X быстрее Huawei

По сообщениям сетевых источников, компания Samsung Electronics планирует активно развивать линейку складных смартфонов. Вторым устройством этой категории может стать смартфон, складывающийся наружу, как Huawei Mate X.

Источник сообщил, что хоть официальная дата запуска Galaxy Fold не была объявлена, вероятно, это случится раньше, чем Huawei запустит свой складной смартфон. По некоторым данным, уже началось производство основных компонентов, а, возможно, и самого устройства.

Ранее в сети Интернет появлялись сообщения о том, что продажи первого складного смартфона Huawei могут начаться в сентябре 2019 года. Китайская компания планировала приступить к поставкам Mate X летом, но позднее дата запуска была перенесена из-за того, что вендор решил интегрировать в устройство поддержку сетей связи пятого поколения (5G). Однако аналитики считают, что главной причиной задержки запуска продаж Mate X является затянувшаяся американо-китайская торговая война, в которой Huawei занимает особое место.

На фоне общего спада в отрасли складные смартфоны являются наиболее ожидаемыми продуктами на рынке электроники наряду с 5G-устройствами. Недавнее исследование компании Counterpoint Technologies Market Research показало, что мировые продажи смартфонов премиального уровня в первом квартале снизились на 8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сетевые источники говорят о том, что в будущем в центре внимания общественности будут смартфоны с гибкими дисплеями, которые складывают наружу, внутрь, а также подобные раскладушкам устройства, оснащённые панелями, складывающимися вертикально.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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