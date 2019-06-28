Первый смартфон Honor с поддержкой 5G появится в четвёртом квартале 2019 года

После того как в Китае были запущены первые коммерческие сети связи пятого поколения (5G), многие производители смартфонов планируют представить собственные устройств с поддержкой 5G. Одной из таких компаний является Honor, чьи намерения недавно были официально подтверждены. Президент бизнес-подразделения Honor Чжао Мин (Zhao Ming) заявил о том, что первый смартфон бренда с поддержкой 5G будет выпущен в четвёртом квартале этого года.

Господин Мин отметил, что компания не намерена выпускать смартфон с 5G только потому, что это популярная тенденция. Он сказал, что компания будет учитывать именно то, что пользователи ожидают от 5G, а также нацелится на долгосрочное удобство использования выпускаемой продукции. Стоит отметить, что несмотря на эти заявления, нельзя сказать, что Honor отстаёт от графика, поскольку коммерческое использование 5G-сетей во многих странах только начинается.

Ещё было сказано о том, что первый смартфон Honor с поддержкой 5G не будет дешёвым, поскольку на это есть веская причина. По мнению господина Мина, если 5G-смартфон Honor будет дешёвым (речь идёт о цене в 1000 юаней или $145), то устройство не получит подходящего оборудования (CPU/GPU), что снизит его производительность. Получается, что нет необходимости в покупке телефона, способного взаимодействовать с сетями 5G, но не имеющего аппаратных компонентов, подходящих для работы на доступной скорости.

По мнению господина Мина, в будущем цена трафика в сетях 5G будет снижаться. Он считает, что стоимость 50 Гбайт трафика в эпоху 5G будет стоить меньше 50 Гбайт в 4G-сетях. Ещё было сказано о том, что глобальные продажи смартфонов с 5G уже в следующем году могут достигнуть отметки в 100 млн единиц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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