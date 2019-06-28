Смартфон LG W10 оснащён экраном HD+ и процессором Helio P22

Компания LG официально представила смартфон W10 на программной платформе Android 9.0 Pie, который можно будет приобрести по ориентировочной цене 130 долларов США .

За указанную сумму покупатель получит аппарат, оборудованный 6,19-дюймовым дисплеем HD+ Notch FullVision. Разрешение панели составляет 1512 ? 720 точек, соотношение сторон — 18,9:9.

В верхней части экрана имеется вырез: здесь установлена селфи-камера на основе 8-мегапиксельной матрицы. Поддерживается функция разблокировки по изображению лица AI Face Unlock.

В тыльной части корпуса располагается двойная основная камера с датчиками на 13 млн и 5 млн пикселей. Имеется система фазовой автофокусировки. Кроме того, сзади установлен сканер отпечатков пальцев.

«Сердце» смартфона — процессор MediaTek Helio P22. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE .

В арсенале новинки — 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 156 ? 76,2 ? 8,5 мм, вес — 164 грамма.



