Смартфон LG W10 оснащён экраном HD+ и процессором Helio P22
Компания LG официально представила смартфон W10 на программной платформе Android 9.0 Pie, который можно будет приобрести по ориентировочной цене 130 долларов США.
За указанную сумму покупатель получит аппарат, оборудованный 6,19-дюймовым дисплеем HD+ Notch FullVision. Разрешение панели составляет 1512 ? 720 точек, соотношение сторон — 18,9:9.
В верхней части экрана имеется вырез: здесь установлена селфи-камера на основе 8-мегапиксельной матрицы. Поддерживается функция разблокировки по изображению лица AI Face Unlock.
В тыльной части корпуса располагается двойная основная камера с датчиками на 13 млн и 5 млн пикселей. Имеется система фазовой автофокусировки. Кроме того, сзади установлен сканер отпечатков пальцев.
«Сердце» смартфона — процессор MediaTek Helio P22. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE.
В арсенале новинки — 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 156 ? 76,2 ? 8,5 мм, вес — 164 грамма.
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Mobile
28.06.2019 10:23