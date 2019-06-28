Vivo iQOO 5G: смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения

Бренд iQOO, созданный китайской компанией Vivo, представил свой первый смартфон с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).

В настоящее время технические характеристики новинки полностью не раскрываются. Но известно, что основой аппарата служит процессор Snapdragon 855, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.

За поддержку 5G-сетей отвечает модем Snapdragon X50, позволяющий передавать данные со скоростью в несколько гигабит в секунду.

Одновременно со смартфоном iQOO 5G компания Vivo анонсировала быструю 120-ваттную подзарядку. Утверждается, что данная система позволяет восполнить запас энергии аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мА·ч на 50 % всего за пять минут. Полная же подзарядка займёт 13 минут.

Пока, впрочем, не ясно, получит ли новую систему подзарядки смартфон iQOO 5G. Кстати, было объявлено, что этот аппарат поступит в продажу в третьем квартале текущего года. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



