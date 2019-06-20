Vivo может представить свой первый смартфон с 5G на следующей неделе

Сети связи пятого поколения (5G) были запущены в коммерческое использование в Южной Корее, Китае и ряде других стран. Некоторые китайские производители смартфонов уже представили собственные 5G-смартфоны, и, похоже, компания Vivo готовится презентовать аналогичное устройство в ближайшее время.

Компания Vivo разместила в сети Weibo официальное изображение, которое подтверждает, что производитель намерен принять участие в мероприятии Mobile World Congress, стартующем 26 июня в Шанхае. Несмотря на то, что на изображении прямо не говорится о грядущей презентации смартфона Vivo с 5G, но намёк на это есть. Дело в том, что на изображении присутствует фраза «Дай мне 5!», рядом с которой написано «5G создаёт новый жизненный опыт». Это означает, что у Vivo имеется какой-то продукт с поддержкой 5G. Будет ли это смартфон или какое-то иное устройство, станет известно уже через несколько дней.

Мероприятие MWC 2019 пройдёт с 26 по 28 июня в Шанхае. Оно будет посвящено технологиям 5G, автоматизации и искусственному интеллекту. В рамках выставки многие китайские производители электроники презентуют новые устройства, которые в скором времени появятся на потребительском рынке.

Ранее сообщалось о том, что компания Vivo разработала смартфон с поддержкой 5G, основой для которого послужил аппарат NEX S, оборудованный модемом Qualcomm X50. Однако этот смартфон всё ещё не был запущен официально.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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