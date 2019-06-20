Xiaomi выпустит женский смартфон с откидной камерой
Компания Xiaomi разрабатывает смартфон для женской половины человечества. Он характеризуется полным отсутствием брутальности в дизайне, а также откидной камерой в стиле Asus ZenFone 6Z. Кроме его, его кодовое имя звучит как «Маленькая фея».
В кодовом названии женского мобильника Xiaomi содержится намек на главную его фишку – «волшебные» алгоритмы замазывания прыщей на селфи и в целом улучшения качества автопортретов. Их предоставит компания Meitu, у которой есть немалый опыт в этом деле, так что в высоком качестве итогового результата можно не сомневаться. Фронтальной камеры у смартфона Xiaomi как таковой не будет – ее заменит основной тройной модуль с разрешением 48 Мп, который будет поворачиваться на 180 градусов для получения селфи.
Само собой, о влагозащите речи нет, так что топить аппарат в слезах и в воде все же не рекомендуется. Никакие подробности о новинке Xiaomi не раскрываются, но, раз пошли тизеры, следовательно, анонс уже не за горами. Вот только неизвестно, будет ли он продаваться за пределами Китая.
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