Xiaomi выпустит женский смартфон с откидной камерой

Компания Xiaomi разрабатывает смартфон для женской половины человечества. Он характеризуется полным отсутствием брутальности в дизайне, а также откидной камерой в стиле Asus ZenFone 6Z. Кроме его, его кодовое имя звучит как «Маленькая фея».

В кодовом названии женского мобильника Xiaomi содержится намек на главную его фишку – «волшебные» алгоритмы замазывания прыщей на селфи и в целом улучшения качества автопортретов. Их предоставит компания Meitu, у которой есть немалый опыт в этом деле, так что в высоком качестве итогового результата можно не сомневаться. Фронтальной камеры у смартфона Xiaomi как таковой не будет – ее заменит основной тройной модуль с разрешением 48 Мп, который будет поворачиваться на 180 градусов для получения селфи.

Само собой, о влагозащите речи нет, так что топить аппарат в слезах и в воде все же не рекомендуется. Никакие подробности о новинке Xiaomi не раскрываются, но, раз пошли тизеры, следовательно, анонс уже не за горами. Вот только неизвестно, будет ли он продаваться за пределами Китая.

Максим Мишенев, MobileDevice


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