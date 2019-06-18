Смартфон LG Stylo 5 с перьевым управлением показался на рендерах

Смартфон LG Stylo 5 с перьевым управлением показался на рендерах

Компания LG готовит к выпуску смартфон Stylo 5: ресурс Android Headlines опубликовал качественные рендеры данного аппарата.

Новинка придёт на смену модели Stylo 4, которая дебютировала в июне прошлого года. Это устройство наделено 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 ? 1080 точек, процессором Qualcomm Snapdragon 450, 2 Гбайт оперативной памяти, 13-мегапиксельной основной камерой и фронтальной камерой на базе 5-мегапиксельного сенсора.

Характеристики модели Stylo 5 пока, к сожалению, не раскрываются. Но опубликованные изображения говорят об использовании дисплея без выреза и отверстия. Фронтальная камера располагается над экраном.

Как и предшественник, новый смартфон получит поддержку управления при помощи пера. Пользователи в числе прочего смогут делать рукописные заметки.

Смартфон LG Stylo 5 с перьевым управлением показался на рендерах

Основная камера будет выполнена в виде одинарного блока. Кроме того, в тыльной части корпуса расположится дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

В боковых частях можно видеть физические кнопки управления. Отмечается, что смартфон выйдет на рынок как минимум в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и сером/серебристом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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