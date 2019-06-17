Vivo регистрирует новые торговые марки и готовит смартфон с тройной камерой

Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Vivo, входящая в пятёрку ведущих мировых поставщиков смартфонов, готовит к выпуску новые аппараты.

Так, на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) появилась информация о том, что Vivo регистрирует две новые торговые марки — X30 и Y19.

Наблюдатели полагают, что X30 будет представлять собой смартфон среднего уровня с многомодульной основной камерой. Что касается Y19, то этим аппаратом, вероятно, окажется бюджетная Android-модель.

Между тем в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились данные о смартфоне Vivo V1913A. Известно, что устройство наделено 6,38-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2340 ? 1080 точек (формат Full HD+) и процессором с восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц.

Аппарат несёт на борту тройную основную камеру в конфигурации 16 млн + 8 млн + 2 млн пикселей. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4390 мА·ч. Габариты составляют 159,53 ? 75,23 ? 8,13 мм, вес — 179 граммов.

Смартфон Vivo V1913A будет предлагаться в версиях с 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт. Не исключено, что на коммерческом рынке этот аппарат дебютирует под именем Vivo X30.



