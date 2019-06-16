Смартфон LG W10 показался на «живых» фото

Смартфон LG W10 показался на «живых» фото

Неизвестно, сколько смартфонов представит компания LG во время анонса новой W-серии, но, вероятно, устройств будет не меньше двух. Фотографии, на которых якобы изображён аппарат W10, не так давно появились в сети Интернет.

По сообщениям сетевых источников, устройство LG W10 будет представлять собой базовую модель новой серии. На представленном снимке видно, что гаджет имеет изогнутую заднюю панель, которая, скорее всего, выполнена из металла с глянцевой отделкой, а не из стекла.

В сообщении также говорится о том, что рассматриваемый смартфон обладает тройной основной камерой, но на представленном снимке удаётся разглядеть лишь светодиодную вспышку, а также сканер отпечатков пальцев, который размещён на тыльной стороне корпуса. Задняя поверхность смартфона выполнена в фиолетовом цвете без градиентной отделки. В нижней торцевой части корпуса имеется стандартный 3,5-миллиметровый разъём для гарнитуры, а также интерфейс для подключения зарядного устройства и решётка динамика.

Смартфон LG W10 показался на «живых» фото

На других снимках рассматриваемый смартфон демонстрируется с лицевой стороны. В верхней части дисплея расположен привычный каплевидный вырез для фронтальной камеры. Экран обрамлён тонкими рамками по бокам, а вот нижняя граница выглядит достаточно широкой.

Предположительная розничная стоимость смартфона LG W10 равна $215, однако эта информация ещё не была подтверждена официально. Более точные данные о новинке должны появиться, когда разработчик объявит дату официальной презентации смартфона.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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