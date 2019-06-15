Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 получит сверхсовременный экран

Смартфон Asus ROG Phone 2, анонс которого уже на за горами, не будет сильно отличаться от актуальных флагманов в плане основного железа. Его главной фишкой станет дисплей, который порадует как геймеров, на которых этот смартфон, собственно, и ориентирован, так и обычных пользователей.

Экран Asus ROG Phone 2 сможет похвастаться частотой обновления 120 Гц. Конечно же, в мобильниках это всего лишь маркетинг, но в будущем появится контент, который будет задействовать этот параметр на максимум. Пока что для 99% игр хватает и 60 Гц, не говоря уже о 90 Гц. Так что это своего рода задел на будущее.

Сам экран основан на матрице IPS с разрешением Ultra HD или 4К, а вот его диагональ пока что остается неизвестной. Источник утверждает, что смартфон построят на базе процессора Qualcomm 855, и в этом нет ничего удивительного – это самый мощный чип 2019 года. CPU будет работать в паре с 8 или 12 Гб RAM, а емкость батареи составит от 4000 до 5000 мАч. Анонс Asus ROG Phone 2 ожидается уже в июле 2019 года, а его цена может составить в районе 800 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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