Смартфон повышенной прочности LG X6 получил экран FullVision и тройной камеру
Компания LG представила смартфон среднего уровня X6: аппарат выполнен в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.
Устройству не страшны перепады температур, влажность, пыль, удары и вибрация. Предусмотрена отдельная кнопка для вызова интеллектуального голосового ассистента Google Assistant.
Смартфон оборудован экраном FullVision размером 6,26 дюйма по диагонали. Применена панель HD+ с разрешением 1520 ? 720 точек. В верхней части дисплея предусмотрен небольшой вырез под фронтальную 13-мегапиксельную камеру.
Сзади располагается тройная камера: она объединяет 16-мегапиксельный основной модуль, 5-мегапиксельный дополнительный модуль со сверхширокоугольной оптикой и 2-мегапиксельный модуль для получения данных о глубине сцены. В тыльной части также расположен сканер отпечатков пальцев.
Основой служит процессор MediaTek Helio P22. Чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE.
В арсенале аппарата — 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC. Упомянута качественная аудиосистема DTS:X 3D Surround Sound.
Габариты составляют 161,3 ? 77 ? 8,7 мм. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч. Цена — приблизительно 300 долларов США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.