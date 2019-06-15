Новый iPhone XR превзойдёт предшественника по ёмкости аккумулятора

Новый iPhone XR превзойдёт предшественника по ёмкости аккумулятора

В следующем квартале компания Apple, как ожидается, представит три новых смартфона — модели iPhone XS 2019, iPhone XS Max 2019 и iPhone XR 2019. Очередная порция информации о третьей из названных новинок оказалась в распоряжении сетевых источников.

Сообщается, что аппарат iPhone XR 2019 превзойдёт предшественника по ёмкости аккумуляторной батареи. Оригинальная версия iPhone XR несёт на борту аккумулятор на 2942 мА·ч. Новый же аппарат, по слухам, получит батарею на 3110 мА·ч. Таким образом, прирост ёмкости составит около 5 %.

Новый iPhone XR превзойдёт предшественника по ёмкости аккумулятора

Если верить имеющимся данным, поставками аккумуляторов для iPhone XR 2019 займётся китайская компания ATL (Ameperx Technology Limited). Отмечается, что новый смартфон превзойдёт все ранее выпущенные аппараты iPhone по ёмкости одномодульной батареи.

Новый iPhone XR превзойдёт предшественника по ёмкости аккумулятора

Смартфону iPhone XR 2019 приписывают наличие двойной основной камеры. Она также получит вспышку и дополнительный сенсор. Размер LCD-экрана составит 6,1 дюйма по диагонали.

Что касается упомянутых аппаратов iPhone XS 2019 и iPhone XS Max 2019, то они якобы смогут похвастаться наличием тройной камеры (плюс вспышка и дополнительный сенсор). Эти модели будут оснащены OLED-дисплеем размером соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма по диагонали.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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