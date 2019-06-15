Представлен трехкамерный смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung провела показ своего нового смартфона Galaxy M40 из не менее новой М-серии, запущенной в январе 2019 года. Это уже четвертый и пока самый мощный ее представитель, который, тем не менее, предлагается по умеренной (для Samsung) цене.

За границей новый Samsung Galaxy M40 стоит 290 долларов США, но пока его можно купить только в Индии – релиз в других странах состоится позже. Мобильник получил вырез в экране под фотокамеру 16 Мп и тройной основной модуль, состоящий из матриц на 32, 8 и 5 Мп, каждая со своей оптикой и своим же предназначением. Смартфон получился в меру большим за счет экрана с диагональю 6,3 дюйма – его матрица это IPS, а поддерживаемое им разрешение это Full HD+.

На момент анонса новый Samsung Galaxy M40 предлагался лишь в одной конфигурации, включающей в себя встроенный накопитель емкостью 128 гигабайтов и оперативную память на 6 Гб, а также не самый мощный центральный процессор Qualcomm 675 и неплохую батарею 3500 мАч с зарядкой по USB-C. К минусам смартфона относится отсутствие отдельного входа под наушники. Samsung Galaxy M40 дополнен дактилоскопом на задней панели и функцией распознавания лиц.

Максим Мишенев, MobileDevice


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