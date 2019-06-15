Представлен трехкамерный смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung провела показ своего нового смартфона Galaxy M40 из не менее новой М-серии, запущенной в январе 2019 года. Это уже четвертый и пока самый мощный ее представитель, который, тем не менее, предлагается по умеренной (для Samsung) цене.



За границей новый Samsung Galaxy M40 стоит 290 долларов США , но пока его можно купить только в Индии – релиз в других странах состоится позже. Мобильник получил вырез в экране под фотокамеру 16 Мп и тройной основной модуль, состоящий из матриц на 32, 8 и 5 Мп, каждая со своей оптикой и своим же предназначением. Смартфон получился в меру большим за счет экрана с диагональю 6,3 дюйма – его матрица это IPS, а поддерживаемое им разрешение это Full HD+.



На момент анонса новый Samsung Galaxy M40 предлагался лишь в одной конфигурации, включающей в себя встроенный накопитель емкостью 128 гигабайтов и оперативную память на 6 Гб, а также не самый мощный центральный процессор Qualcomm 675 и неплохую батарею 3500 мАч с зарядкой по USB-C. К минусам смартфона относится отсутствие отдельного входа под наушники. Samsung Galaxy M40 дополнен дактилоскопом на задней панели и функцией распознавания лиц.