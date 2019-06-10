Samsung представила защищённый смартфон Xcover 4s

Компания Samsung представила свой новый защищённый смартфон Xcover 4s, который внешне напоминает Xcover 4 2017 года выпуска с аппаратными кнопками и обновленными характеристиками.

Характеристики

Samsung Xcover 4s оснащен 5-дюймовым HD-диспоеем (1280?720 пикселей) с соотношением сторон 16:9, фирменным 8-ядерным чипсетом Exynos 7885 с видеоускорителем Mali-G71 MP2, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ с возможностью расширения карточками microSD до 512 ГБ, аккумулятором на 2800 мАч. Фотовозможности представлены основной камерой на 16 Мп с апертурой f/1.7 и фронтальной на 5 Мп с f/2.2. Смартфон работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой.

Корпус

Samsung Xcover 4s выполнен в прорезиненном корпусе с защитой от воды и пыли стандарта IP68, а также удароустойчивостью по военному стандарту MIL-STD 810G. Также смартфон имеет дополнительную кнопку Xcover Key, на которую можно будет назначить различные действия. Габариты составляют 146.2?73.3?9.7 мм, а масса – 172 грамма. На корпусе размещен порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.

Сроки начала продаж и стоимость

Samsung Xcover 4s станет доступен в Италии с июля по рекомендованной стоимости €300, тогда как ранее предполагаемая цена составляла €250.