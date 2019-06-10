iOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019

Экран восстановления системы iPhone, обнаруженный в бета-версии iOS 13, намекнул на скорый отказ Apple от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C, – сообщает ресурс GSM Arena.

К тому же Apple уже оснастила планшеты iPad Pro портом USB Type-C, который по сравнению с Lightning имеет ряд важных преимуществ – совместимость со значительно большим количеством аксессуаров и поддержку скоростной зарядки.