Украинский стартап обвинил Apple в недобросовестной конкуренции. Компания пошла навстречу
Месяц назад украинский Kidslox и испанский Qustodio подали жалобу на действия компании Apple в Еврокомиссию, обвиняя ее в недобросовестной конкуренции. Эти компании разрабатывают приложения по родительскому контролю, и в прошлом году Apple отказалась обновлять их из-за технологий, которые используют приложения. После WWDC-2019 компания обновила свои правила и снова разрешила эти технологии, пишут
Предыстория конфликта
Kidslox — украинский стартап, который работает с 2014 года. Он разрабатывает приложение по родительскому контролю для iOS и Android: оно блокирует вредный для детей контент и позволяет контролировать время, проведенное ими с устройством. В работе приложение использует технологии VPN и MDM (mobile device management) — для фильтрации и блокировки контента, а также для блокировки работы приложений после установленного лимита времени.
В Kidslox объяснили, что стартап использует эти инструменты, потому что Apple не предлагает другие, документированные, способы внедрить эти функции. Однако Apple в 2018 году пять раз отказала в обновлении приложения из-за использования инструментов компании в «незадокументированных целях». Позже в Apple также заявили, что поменяли правила, чтобы такие приложения, как Kidslox, не собирали данные о владельцах устройств. Для стартапа это означало, что их приложение постепенно устареет. А альтернативой было исключение функций, которые являются для него ключевыми.
По словам СEO стартапа Виктора Евпака, стартап долго общалась с Apple и после полугода переговоров, 19 писем и звонков компания разрешила использовать VPN, но вместо этого запретила MDM.
Тогда Kidslox и обжаловал действия компании. Всего от ее решения пострадало около 17 разработчиков подобных сервисов.
Как решили проблему
В компании сообщили редакции AIN.UA, что Apple в этом вопросе «дала задний ход». «Apple пошла навстречу Kidslox и другим приложениям родительского контроля. На этой неделе компания заявила, что поменяла правила проверки приложений и разрешила использовать те технологии, которые были доступны еще год назад», — сообщили в компании.
Компания действительно недавно поменяла правила проверки приложений App Store Review Guidelines. В том числе, обновления касаются и технологии MDM: их разрешается использовать приложениям родительского контроля.
По словам CEO Kidslox, это — большая победа, но еще не конец: компания будет отстаивать идею о том, что у Apple не должно быть эксклюзивного права на решение проблемы экранной зависимости. «Apple отслеживает время на экране только на своих устройствах. Мы считаем, что Apple должна позволить это делать всем приложениям родительского контроля через прямой публичный API», — говорит он.
Ранее в Kidslox заявляли, что решение Apple отказать в обновлениях таким приложениям может быть связано с тем, что компания внедрила собственную функцию по контролю времени летом 2018 года (тогда же, когда начались проблемы с обновлениями).
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Mobile
07.06.2019 22:12