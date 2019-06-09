Украинский стартап обвинил Apple в недобросовестной конкуренции. Компания пошла навстречу

Месяц назад украинский Kidslox и испанский Qustodio подали жалобу на действия компании Apple в Еврокомиссию, обвиняя ее в недобросовестной конкуренции. Эти компании разрабатывают приложения по родительскому контролю, и в прошлом году Apple отказалась обновлять их из-за технологий, которые используют приложения. После WWDC-2019 компания обновила свои правила и снова разрешила эти технологии, пишут AIN.UA

Предыстория конфликта

Kidslox — украинский стартап, который работает с 2014 года. Он разрабатывает приложение по родительскому контролю для iOS и Android: оно блокирует вредный для детей контент и позволяет контролировать время, проведенное ими с устройством. В работе приложение использует технологии VPN и MDM (mobile device management) — для фильтрации и блокировки контента, а также для блокировки работы приложений после установленного лимита времени.

В Kidslox объяснили, что стартап использует эти инструменты, потому что Apple не предлагает другие, документированные, способы внедрить эти функции. Однако Apple в 2018 году пять раз отказала в обновлении приложения из-за использования инструментов компании в «незадокументированных целях». Позже в Apple также заявили, что поменяли правила, чтобы такие приложения, как Kidslox, не собирали данные о владельцах устройств. Для стартапа это означало, что их приложение постепенно устареет. А альтернативой было исключение функций, которые являются для него ключевыми.

По словам СEO стартапа Виктора Евпака, стартап долго общалась с Apple и после полугода переговоров, 19 писем и звонков компания разрешила использовать VPN, но вместо этого запретила MDM.

Тогда Kidslox и обжаловал действия компании. Всего от ее решения пострадало около 17 разработчиков подобных сервисов.

Как решили проблему

В компании сообщили редакции AIN.UA, что Apple в этом вопросе «дала задний ход». « Apple пошла навстречу Kidslox и другим приложениям родительского контроля. На этой неделе компания заявила, что поменяла правила проверки приложений и разрешила использовать те технологии, которые были доступны еще год назад», — сообщили в компании.

Компания действительно недавно поменяла правила проверки приложений App Store Review Guidelines. В том числе, обновления касаются и технологии MDM: их разрешается использовать приложениям родительского контроля.

По словам CEO Kidslox, это — большая победа, но еще не конец: компания будет отстаивать идею о том, что у Apple не должно быть эксклюзивного права на решение проблемы экранной зависимости. « Apple отслеживает время на экране только на своих устройствах. Мы считаем, что Apple должна позволить это делать всем приложениям родительского контроля через прямой публичный API», — говорит он.