Nokia 2.2 – смартфон с «чистым» Android за $100

Китайская компания HMD Global сегодня в Индии представила новый бюджетный смартфон Nokia 2.2, который сменит Nokia 2.1 и будет стоить всего $100 за базовую версию с 16 ГБ ПЗУ.

Nokia 2.2

Аппаратная основа и дисплей

Исходя из характеристик, Nokia 2.2 выступит в роли конкурента бюджетным смартфонам Redmi Go и Redmi 7A. Гаджет построен на чипсете MediaTek Helio A22, объем ОЗУ составляет 2 или 3 ГБ, а ПЗУ – 16 или 32 ГБ с возможностью расширения карточками памяти microSD. Смартфон получил 5,71-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и каплевидным вырезом в верхней части для фронтальной камеры.

Аккумулятор и камеры

Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч без функции быстрой зарядки, максимально поддерживаемая мощность зарядки составляет 5 Вт. Фотовозможности представлены 13-Мп основной камерой с апертурой F/2,2 и 5-Мп фронтальной.

Дополнительные функции

Nokia 2.2 лишён сканера отпечатков пальцев, поэтому биометрическая идентификация производится с помощью фронтальной камеры. Смартфон поддерживает мобильные 4G-сети LTE, а также имеет 3,5-мм аудиоразъем и отдельную кнопку запуска Google Assistant.

Корпус и ОС

Nokia 2.2 выполнен в корпусе из поликарбоната, габариты составляют 145,96?70,56?9,3 мм. Разнообразить внешний вид модели можно при помощи сменных панелей Xpress-on. Смартфон включен в программу Android One, что гарантирует получение всех обновлений ОС в течении 2 лет.

Стоимость и сроки начала продаж

Nokia 2.2 в Индии будет доступен для предзаказа всего $100 за базовую версию с 16 ГБ ПЗУ и $115 – с 32 ГБ. Через неделю, после начала продаж ценник возрастёт до $110 и $125 соответственно. В то же время Европе стоимость базовой версии Nokia 2.2 составит €100.


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