Xiaomi уменьшит количество рекламы в MIUI через 3 месяца

Главный менеджер подразделения MIUI Experience рассказал в социальной сети Weibo, какие шаги Xiaomi предприняла для уменьшения количества рекламы и улучшения её качества в прошивке MIUI.

Так, компания отзовёт некоторые рекламные слоты и объявит планы по дальнейшему их уменьшению в ближайшие 2 месяца, тогда как оставшаяся реклама станет более интересной для пользователей. Кроме того, будет ужесточена борьба с вульгарным контентом.

Также компания обещает, что интерфейс баннеров станет более понятным, чтобы пользователь мог легко скрыть неинтересное для него объявление, а системные настройки будут переработаны для упрощения отключения рекламных показов.

Обновлённая версия MIUI начнёт распространяться приблизительно через три месяца.

В свою очередь директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, подтвердил, что MIUI 11 выйдет только во второй половине года.