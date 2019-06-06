Apple обновила рекомендации для приложений, размещаемых в AppStore
Компания Apple обновила
Одним из самых важных нововведений является раздел 4.2.7, согласно которому, для размещения в AppStore допустимы приложения, позволяющие транслировать на iOS-устройство игровой видеопоток с консолей, принадлежащих пользователю. В качестве примера можно рассматривать клиентское приложение Steam Link, через которое можно транслировать игры на iPhone или iPad.
Ключевым является то, что обработка игры должна производиться там же, на консоли принадлежащей клиенту. Таким образом, у облачных сервисов Microsoft Project xCloud и Google Stadia могут возникнуть проблемы, так как они производят обработку игры на своей стороне и лишь транслируют пользователю видеопоток.
Это противоречит новым требованиям, которые Apple предъявляет к приложениям и, вполне возможно, что клиенты сервисов Stadia и xCloud попросту не будут допущены в AppStore.
Напомним, в марте Google объявил о запуске собственной стриминговой платформы Stadia, предполагающей мгновенный доступ к игре с любого устройства без необходимости загрузки или установки дополнительного функционала.
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