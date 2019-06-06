Компания Apple обновила рекомендации для приложений, размещаемых в AppStore. Приложениям необходимо соответствовать этим правилам, чтобы иметь возможность быть представленными в магазине компании.

Одним из самых важных нововведений является раздел 4.2.7, согласно которому, для размещения в AppStore допустимы приложения, позволяющие транслировать на iOS-устройство игровой видеопоток с консолей, принадлежащих пользователю. В качестве примера можно рассматривать клиентское приложение Steam Link, через которое можно транслировать игры на iPhone или iPad .

Ключевым является то, что обработка игры должна производиться там же, на консоли принадлежащей клиенту. Таким образом, у облачных сервисов Microsoft Project xCloud и Google Stadia могут возникнуть проблемы, так как они производят обработку игры на своей стороне и лишь транслируют пользователю видеопоток.

Это противоречит новым требованиям, которые Apple предъявляет к приложениям и, вполне возможно, что клиенты сервисов Stadia и xCloud попросту не будут допущены в AppStore.