iPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфонов

Сервис-центр «Чудо техники» проанализировали, смартфоны каких производителей чаще всего отдают в ремонт. Согласно данным, на первом месте часто ремонтируемых гаджетов расположились смартфоны Apple (33%), на втором месте – устройства от Samsung (18%), а третье место по частоте ремонтов заняли аппараты Xiaomi (12%).

Из «яблочных» гаджетов чаще всего ремонту подлежат iPhone 6, 5S, 5, 6S. В основном в сервис-центр обращаются владельцы смартфонов Apple по поводу замены аккумулятора. От Samsung чаще всего ремонтируются A5, S3, A3. То есть это линейки устройств, выпущенных 5-7 лет назад. Из смартфонов Xiaomi больше всего выходят из строя Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 4X. Чаще всего проблемным местом китайских гаджетов является дисплей.