iPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфонов

Сервис-центр «Чудо техники» проанализировали, смартфоны каких производителей чаще всего отдают в ремонт. Согласно данным, на первом месте часто ремонтируемых гаджетов расположились смартфоны Apple (33%), на втором месте – устройства от Samsung (18%), а третье место по частоте ремонтов заняли аппараты Xiaomi (12%).
Из «яблочных» гаджетов чаще всего ремонту подлежат iPhone 6, 5S, 5, 6S. В основном в сервис-центр обращаются владельцы смартфонов Apple по поводу замены аккумулятора. От Samsung чаще всего ремонтируются A5, S3, A3. То есть это линейки устройств, выпущенных 5-7 лет назад. Из смартфонов Xiaomi больше всего выходят из строя Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 4X. Чаще всего проблемным местом китайских гаджетов является дисплей.
Самыми дорогостоящими в ремонте оказались смартфоны китайского производителя. Владельцам гаджетов Xiaomi ремонт обойдется в треть стоимости нового аппарата. Владельцам устройств южнокорейского производителя за ремонт придется отдать до 25% от стоимости нового телефона. Смартфоны Apple являются самыми дешевыми в ремонте. Ремонт «яблочного» гаджета обойдется лишь в 13% от стоимости нового аппарата.