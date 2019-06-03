iPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфонов

Сервис-центр «Чудо техники» проанализировали, смартфоны каких производителей чаще всего отдают в ремонт. Согласно данным, на первом месте часто ремонтируемых гаджетов расположились смартфоны Apple (33%), на втором месте – устройства от Samsung (18%), а третье место по частоте ремонтов заняли аппараты Xiaomi (12%).

iPhone

Из «яблочных» гаджетов чаще всего ремонту подлежат iPhone 6, 5S, 5, 6S. В основном в сервис-центр обращаются владельцы смартфонов Apple по поводу замены аккумулятора. От Samsung чаще всего ремонтируются A5, S3, A3. То есть это линейки устройств, выпущенных 5-7 лет назад. Из смартфонов Xiaomi больше всего выходят из строя Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 4X. Чаще всего проблемным местом китайских гаджетов является дисплей.

Самыми дорогостоящими в ремонте оказались смартфоны китайского производителя. Владельцам гаджетов Xiaomi ремонт обойдется в треть стоимости нового аппарата. Владельцам устройств южнокорейского производителя за ремонт придется отдать до 25% от стоимости нового телефона. Смартфоны Apple являются самыми дешевыми в ремонте. Ремонт «яблочного» гаджета обойдется лишь в 13% от стоимости нового аппарата.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499
Появление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфонаПоявление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфона
Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
iPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памятиiPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памяти
Samsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скоростьSamsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скорость
IDC: на мировом рынке смартфонов в 2019 году ожидается спадIDC: на мировом рынке смартфонов в 2019 году ожидается спад
Samsung Galaxy A70 против Apple iPhone X: тест на скоростьSamsung Galaxy A70 против Apple iPhone X: тест на скорость
Приложения для iPhone отправляют данные пользователей сторонним компаниямПриложения для iPhone отправляют данные пользователей сторонним компаниям
Продажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упалиПродажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упали
Apple запатентовала гибкий iPhone, который выйдет в 2021 годуApple запатентовала гибкий iPhone, который выйдет в 2021 году
Samsung начала массовый выпуск чипов для смартфонов со 100-ваттной зарядкойSamsung начала массовый выпуск чипов для смартфонов со 100-ваттной зарядкой
Аналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годовАналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годов
Apple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениямиApple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениями
Последние новости
Подгружаем последние новости