iPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памяти

Согласно индийскому сетевому информатору Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), iPhone 2019 будут поставляться с минимальным объёмом встроенной памяти в 128 ГБ.

iPhone 2019

Помимо этого, в своем Twitter-аккаунте, Судханшу Амбхоре опубликовал реальные изображения защитных чехлов грядущего iPhone XI Max. Как видно на фото, на задней панели новинки расположится большой квадратный блок с тройной основной камерой. Снизу у аппарата будет находится разъём зарядки и передачи данных Lightning и два динамика.

iPhone 2019 чехол
iPhone 2019 чехол

Официальный дебют iPhone 2019 состоится в сентябре текущего года. Apple анонсирует два топовых смартфона с тройной основной камерой, которые придут на смену iPhone Xs и Xs Max, а также наследника «доступного» iPhone Xr, оснащенного двойной камерой.

iPhone 2019 чехол


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