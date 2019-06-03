iPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памяти

Согласно индийскому сетевому информатору Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), iPhone 2019 будут поставляться с минимальным объёмом встроенной памяти в 128 ГБ.

Помимо этого, в своем Twitter-аккаунте, Судханшу Амбхоре опубликовал реальные изображения защитных чехлов грядущего iPhone XI Max. Как видно на фото, на задней панели новинки расположится большой квадратный блок с тройной основной камерой. Снизу у аппарата будет находится разъём зарядки и передачи данных Lightning и два динамика.