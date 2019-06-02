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Samsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скорость Samsung Galaxy A50, участвовавший в сравнении, оснащен чипсетом Exynos 9610 и имеет шесть гигабайтов оперативной памяти. Apple iPhone X же оснащен чипсетом Apple A11 и тремя гигабайтами ОЗУ. Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале Zeibiz.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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