Samsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скорость

Samsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скорость

Samsung Galaxy A50, участвовавший в сравнении, оснащен чипсетом Exynos 9610 и имеет шесть гигабайтов оперативной памяти. Apple iPhone X же оснащен чипсетом Apple A11 и тремя гигабайтами ОЗУ.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале Zeibiz.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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