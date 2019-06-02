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2019-06-02
Samsung Galaxy A70 против Apple iPhone X: тест на скорость
Samsung Galaxy A70, участвовавший в тесте оснащен чипсетом Snapdragon 675 и имеет шесть гигабайтов оперативной памяти. Apple iPhone X же оборудован чипсетом Apple A11 Bionic и тремя гигабайтами ОЗУ.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале Zeibiz.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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