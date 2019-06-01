Появление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфона

Huawei Nova 5I представляет собой новый смартфон китайского производителя, который, как ожидается, должен быть представлен в июне этого года вместе с аппаратом Nova 5. Аппарат появился в базе Geekbench под кодовым названием GLK-LX3, а теперь эта модель устройства замечена в бенчмарке AnTuTu, где по результатам проведённых тестов были раскрыты некоторые ключевые характеристики новинки.

Ранее стало известно о том, что устройство оснащается дисплеем с поддержкой разрешения 2310 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. Тест AnTuTu подтверждает наличие аппаратной платформы среднего уровня Kirin 710, которая дополняется 4 Гбайт оперативной памяти. Устройство оснащается встроенным накопителем на 64 Гбайт и работает на основе программной платформы Android 9.0 (Pie) с фирменным интерфейсом EMUI 9.1. Смартфон GLK-LX3 по результатам пройденных тестов AnTuTu получил среднюю оценку в 131 715 баллов.

Стоит также отметить, что ранее смартфон Nova 5I был одобрен Федеральной комиссией по связи США (FCC). Сертификационные документы показали, что устройство будет поставляться в версиях с 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти. Увеличение объёма дискового пространства возможно за счёт использования карты памяти microSD.

По слухам, аппарат получит основную камеру, выполненную на основе трёх сенсоров. Сетевые источники говорят о том, что это могут быть 24-мегапиксельный основной сенсор, сверхширокоугольная линза на 8 Мп, а также 2-мегапиксельный датчик глубины. Ожидается, что розничная стоимость смартфона Huawei Nova 5I будет варьироваться от $310 до $365.



